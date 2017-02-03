США. Британские и американские геофизики рассчитали, что изменение параметров солнечной активности может повлечь за собой энергетический коллапс. Приблизительной датой грядущих изменений ученые называют 2050 год, пишет Лента.

Сделать такие выводы позволило моделирование солнечной атмосферы, а также анализ данных о пятнах на звезде за последние 30 лет. На основе полученных результатов специалисты определили, что на середину текущего века придется наступление минимума солнечной активности. Это в свою очередь повлечет сокращение примерно на треть объема гелиосферы (области вокруг светила, где доминирует магнитное поле звезды). Совокупность данных условий приведет к проникновению вглубь Солнечной системы высокоэнергетических заряженных частиц, которые, возможно, и спровоцируют коллапс энергетических систем планеты.

Визуально жители Земли смогут увидеть изменения по смещению полярных сияний к крайне высоким широтам. Так, например, красивое природное явление уже не будет заметно с территории Великобритании.