Алнаши. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло на 41 км трассы Елабуга – Пермь в Алнашском районе Удмуртии. Как сообщает первый отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике, накануне, 2 февраля, там столкнулись «ВАЗ» и «Фольксваген».

Известно, что 20-летний юноша, водительский стаж которого составлял всего 1 год, при совершении обгона выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с немецким авто под управлением 47-летнего мужчины.

«В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ» получил травмы, при доставлении в медицинское учреждение, в 14:00 скончался в автомобиле скорой медицинской помощи», - отметили в Госавтоинспекции.

Напомним, что за минувшие сутки на дорогах Удмуртии погибли четыре человека. Смертельная авария произошла в Игринском районе, где «Урал» протаранил «ВАЗ». В результате столкновения пассажир легковушки скончался на месте, а водитель – по пути в больницу. В Увинском районе «ВАЗ» врезался в фуру, погибла женщина-водитель легкового авто.