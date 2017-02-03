Канада. Канадский режиссер Дени Вильнёв решил экранизировать культовый роман Фрэнка Герберта «Дюна». Об этом на своей страничке в twitter сообщил сын писателя Брайан, пишет РГ.

«Официально: Legendary Pictures подписали с очень талантливым Denis Villeneuve контракт на съемки нового захватывающего фильма «Дюна», - написал Герберт-младший.

Напомним, что в 2017 году Дени Вильнёв выпустил в прокат свой фильм «Прибытие» о контакте с инопланетянами. Затем он взялся за съемки продолжения «Бегущего по лезвию».

По данным Википедии, роман «Дюна» пытались экранизировать четырежды. Первым за него взялся Алехандро Ходоровски, но через несколько лет от этой идеи ему пришлось отказаться. Через 10 лет «Дюну» снял режиссёр Дэвид Линч, но его творение не получило признания у зрителей.

В 2000 году «Дюна» была снова экранизирована в виде минисериала «Frank Herbert’s Dune» («Дюна Френка Герберта»). Продолжением версии «Sci-Fi» стал более успешный и дорогой минисериал «Дети Дюны» по книгам «Мессия Дюны» и «Дети Дюны».

«Дюна» — первый роман Фрэнка Герберта из саги «Хроники Дюны» о песчаной планете Арракис. Она стала одним из самых известных научно-фантастических романов XX века. Его действие происходит в отдалённом будущем в галактической империи человечества, где главным является вещество спайс. От него зависит существование цивилизации.

Brian Herbert on Twitter