Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы от Удмуртии Алексей Загребин посетил объекты «Удмуртэнерго». В ходе встречи он с директором филиала «Удмуртэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Андреем Малышевым обсудил перспективы развития электросетевой инфраструктуры региона, процедуру технологического присоединения новых объектов и работу с обращениями населения.

В начале встречи гость филиала посетил Центр управления сетями, отвечающий за диспетчеризацию работы сетевого комплекса Удмуртской Республики, и центр обслуживания потребителей, где депутат ознакомился с требованиями к процедуре льготного техприсоединения, встал в электронную очередь и получил необходимые ответы на свои вопросы от сотрудников центра. Затем Алексей Загребин отправился на подстанцию «Калашников», расположенную в центре города Ижевск и обеспечивающую энергоснабжение промышленных, коммунальных предприятий и активно развивающейся жилой многоэтажной застройки.

«Развитие электросетевой инфраструктуры лежит в самой основе экономического развития региона, - заявил Алексей Загребин. – А надежное и бесперебойное энергоснабжение населения - важнейший элемент социальной стабильности. Благодаря знакомству с работой филиала «Удмуртэнерго» абстрактные цифры для меня получили конкретное наполнение. За каждым киловаттом стоит нелегкий, но высокотехнологичный и благородный труд энергетиков».

В свою очередь Андрей Малышев отметил, что многие инициативы энергетиков требуют законодательной поддержки на самом высоком уровне.

«Это касается и вопросов строительства новых объектов, и тарифообразования, и сокращения сроков технологического присоединения. Вопросы энергоснабжения потребителей региона должны решаться в самом плотном и тесном сотрудничестве со всеми уровнями власти – от муниципалитетов до Федерального Собрания», - отметил директор филиала «Удмуртэнерго» Андрей Малышев.

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