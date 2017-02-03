Ижевск. Удмуртия. Около 74 тыс. рублей в среднем задолжал каждый житель Удмуртии банкам по кредитам. Как сообщает Удмуртстат, на начало декабря 2016 года задолженность населения перед кредитными организациями составила 112,4 млрд рублей.

«Если всю задолженность разделить на население, то на каждого жителя республики приходится на начало декабря 2016 года по 74058 рублей задолженности перед банками за выданные кредиты», - говорится в сообщении.

Статистики также уточнили, что этот показатель выше прошлогоднего на 4,7 процента.

Стоит также сказать, что по данным Центробанка России за 11 месяцев 2016 года населению Удмуртии выдали почти 62,8 млрд рублевых кредитов, что на 19,6 процентов больше, чем за аналогичный период 2015 года.

Удмуртстат также сообщает, что жители региона в 2016 году взяли кредитов больше, чем вернули, на 3,9 млрд. рублей.