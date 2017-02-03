Чебоксары. Чувашия. Против депутата Государственного Совета Чувашии возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу, 3 февраля, сообщили в следственном управлении по республике.

По данным ведомства, парламентарий, являющийся также гендиректором одного из предприятий, набросился на посетителя кафе с неизвестным острым предметом. Он пытался ударить своего оппонента в живот. Раненного госпитализировали и травмы оказались легкими.

Следствие квалифицировало действия депутата по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия»).

Расследование дела продолжается. Силовики назначили судебно-медицинскую экспертизу.