Ижевск. Удмуртия. Более 6 тыс. жителей Удмуртии примут участие в юбилейной XXXV открытой всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Об этом на пресс-конференции рассказал первый заместитель министра по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Павел Вечтомов.

В каждом районе Ижевска будет своя трасса.

«Хочу отметить, что самое главное, разное время старта. […] На этом нужно акцентировать внимание, чтобы не перепутать время старта», - добавил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту администрации Ижевска Илья Штайн.

Старт соревнований в районах:

Первомайский район: с 10:00 - Лыжная трасса стадиона «Нефтемаш» (ул. Орджоникидзе, 1Г);

Индустриальный район: с 10:30 - Лыжная база «Снежинка» (Воткинское шоссе, 25);

Ленинский район: с 12:00 - Агростроительный колледж № 23 (ул. Автономная, 81);

Октябрьский район: с 11:00 - Стадион «Купол» (ул. Кирова, 6);

Устиновский район: с 11:00 - Лыжная трасса (ул. Союзная, в районе ТЦ «МЕТРО»).

Центральный старт и VIP забег пройдет 11 февраля 2017 года, в Ижевске на СОЛК имени Галины Кулаковой (с 11:00 до 15:00 – прим. ред.)

Комиссия по допуску участников соревнований в Ижевске и на центральный старт работает:

- с 06 по 10 февраля (с 10:00 до 18:00), в АУ УР «Центр спортивной подготовки сборных команд» по адресу: улица Лихвинцева, 68, контактный телефон: 8(3412) 68-85-81;

- 11 февраля (с 8:30 до 11:00), на базе АУ УР «СОЛК имени Галины Кулаковой».