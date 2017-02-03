Ижевск. Удмуртия. В феврале на 4 крупных водохранилищах Удмуртии начнут спускать воду. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

«…в феврале текущего года начинается предпаводковая сработка 4-х крупных водохранилищ республики», - говорится в сообщении спасателей.

- гидроузел на реке Иж в городе Ижевске с 6 февраля по 1 апреля 2017;

- гидроузел на реке Вотка в городе Воткинске с 16 февраля по 1 апреля 2017 года;

- гидроузел на реке Камбарка в городе Камбарка с 6 февраля по 1 апреля 2017 года;

- гидроузел на реке Пудем в поселке Пудем Ярского района с 6 февраля по 1 апреля 2017 года.

Главное управление МЧС России по Удмуртии убедительно просит жителей республики не выходить на лед в вышеперечисленных местах в указанный период.