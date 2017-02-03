Таллин. Эстония. Российскому ансамблю песни и пляски имени Александрова отказали в гастролях на территории Эстонии. Запрет на концерты наложило Министерство обороны страны, пишет Взгляд.

К главе военного ведомства обратился местный предприниматель Юрий Сахаров. Он намеревался организовать гастроли ансамбля в Эстонии. В ответном письме Маргус Цахкна сообщил, что письмо бизнесмена премьер-министру и министру обороны не является официальной заявкой на допуск в страну военнослужащих иностранного государства. По его словам, русскую армию в стране не ждут.

Ранее ансамблю в 2016 году отказал и бывший министр обороны Ханнес Хансо.

Отметим, что на гастроли коллектив собирался ехать уже в новом составе. Более 60 артистов, выступавших под его именем ранее, разбились при крушении самолета Минобороны под Сочи 25 декабря 2016 года.