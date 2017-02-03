Мюнхен. Германия. Житель Германии врезался в толпу людей на машине. В автомобиле у него находилось четверо детей, которых он выкрал у бывшей девушки. Об этом в пятницу, 3 февраля, пишет РГ.

Происшествие случилось в мюнхенском районе Рамерсдорф. Находящийся за рулем 29-летний мужчина серьезно ранил двоих прохожих. Они были срочно отправлены в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавших как критическое.

Дети в аварии не пострадали, а самому преступнику с места аварии удалось бежать. О его поимке пока не заявлялось.

Известно также, что решение украсть детей и поехать с ними на автомобиле мужчина принял после ссоры с бывшей возлюбленной.