Грахово. Удмуртия. Жителя Грахово признали виновным в вымогательстве денег у бывшей возлюбленной. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, 31-летний мужчина требовал у женщины 500 тыс. рублей.

Расставшись с подругой, мужчина от имени своей сестры написал ей смс. В сообщении говорилось, что он якобы погиб в ДТП по вине бывшей возлюбленной. Злоумышленник потребовал передать 500 тыс. рублей, угрожая родным женщины. В числе угроз были также поджог дома и распространение порочащих сведений.

«Потерпевшая, проживавшая в другом районе, не зная что мужчина жив и опасаясь незаконных действий, с февраля 2015 по октябрь 2016 года передала брату подсудимого, ничего не подозревавшему о противоправных действиях, 200 тыс. рублей», - отмечается в сообщении.

После этого женщина вновь получила сообщение с требованием передать еще 300 тыс. рублей. Тогда потерпевшая обратилась в полицию. Злоумышленника удалось задержать. Мужчина отделался условным сроком.