США. Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов 2016 года. Лидерами рейтинга стали футболисты, пишут Известия.

По данным журнала, больше всех в мире зарабатывает нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доход в ушедшем году составил 88 млн долларов. Из них 56 млн он получает из кассы клуба «Реал», а 29 млн – по спонсорским контрактам.

На втором месте - капитан сборной Аргентины и нападающий «Барселоны» Лионель Месси. Он получил 81,4 млн долларов, из которых 53,4 млн — зарплата и бонусы, а 28 млн — спонсорские выплаты.

На третьей строчке рейтинга разместился баскетболист «Кливленда» Леброн Джеймс. В 2016 году его заработок составил 77,2 млн долларов (23,2 млн — зарплата и бонусы, 54 млн — спонсоры).

Замыкает список богачей-спортсменов бейсболист из «Сан-Франциско Джайентс» Бастер Поузи (у него годовой доход равен 20,8 млн).

Единственная представительница России в рейтинге – теннисистка Мария Шарапова. С 21,9 млн долларов она встала на 88 позиции. На сороковой строчке – вторая из двух женщин списка, ее коллега Серена Уильямс (28,9 млн).

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», футболистов с зарплатой не обижают и в России. Несмотря на довольно скромные спортивные успехи, члены сборной могут позволить себе дорогостоящий отдых. Так, в 2016 году на всю страну прогремел скандал с Александром Кокориным и Павлом Мамавым, которые после окончания чемпионата Европы заказали в кафе 500 бутылок шампанского общей стоимостью в 250 тыс. долларов.

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