Москва. В России могут начать геномную регистрацию мигрантов. С таким предложением выступает МВД страны, пишет Медуза.

База ДНК приезжих наряду с отпечатками пальцев помогла бы оперативно раскрывать случаи сексуального насилия. Такое мнение на заседании рабочей группы по подготовке закона о защите детей высказал замначальника отдела МВД по раскрытию преступлений против половой неприкосновенности Сергей Алабин.

«Большую часть уличных преступлений против половой неприкосновенности детей у нас совершают мигранты», — заявил он.

В свою очередь вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила приостановить срок давности по секс-преступлениям против детей, а также усилить для них наказание за многоэпизодность. Ей же принадлежит инициатива создать российскую базу педофилов.

Геномная регистрация подразумевает получение, хранение и использование биологического материала, содержащего фрагменты ДНК человека. Все связанные с ней процедуры описаны в соответствующем законе, который распространяется пока на осужденных и заключенных, отбывающих наказание тяжкие или особо тяжкие преступления, а также сексуальное насилие.