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Февраль 2017
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Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Миндортранса Удмуртии

.прогаджеты

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iPhone начнут собирать в Индии

Компания Apple может открыть производство в стране.

iPhone начнут собирать в Индии
Фото:pixabay.com (16110rivieres)
бизнес, промышленность, Apple, Индия


15:30

Индия. Производство по сборке смартфонов iPhone может быть запущено в Индии. Предприятие под флагом Apple планируется открыть неподалеку от Бангалора, пишут Вести.Хайтек.

Известно, что сообщение о предстоящем событии распространило индийское министерство электроники и информационных технологий. Сроки запуска производства официально пока не называются.

В то же время издание Times of India полагает, что сборка телефонов начнется уже в июне этого года.

Для Apple перенос части сборочных процессов в Индию позволил бы уменьшить издержки по сравнению с производством в Китае. Кроме того, предприятие, возможно, сможет выпускать iPhone по более доступной местным потребителям цене. Сейчас же стоимость американских аппаратов в этой стране одна из самых высоких в мире.

Весной 2016 года Apple открыла в Индии новый центр разработки, сотрудники которого в основном занимаются разработкой картографического сервиса. 

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