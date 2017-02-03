Москва. В интернете один за другим стали появляться сайты, копирующие официальные сервисы по продаже электронных полисов ОСАГО. Об этом со ссылкой на заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова пишет РГ.

Визуально «клоны» очень похожи на сайты страховых компаний России. Кроме того, в Рунете появились предложения о посредничестве, что запрещено законодательством.

Суть этого «клонирования» в том, чтобы создать мошенническую схему по отъему денег. В некоторых случаях пользователям даже присылают полисы, но они оказываются недействительными.

Напомним, что с 1 января 2017 года страховые компании обязаны заключать договоры по ОСАГО в электронном виде. Всего в России зарегистрировано 69 организаций, которым разрешена выдача полисов. Проверить наличие лицензии можно на сайте Центробанка.