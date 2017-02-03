Москва. В России запущен православный мессенджер «Правжизнь Telegram». Об этом со ссылкой на Синодальный отдел по общению Церкви с обществом и СМИ сообщает Polit.info.

По словам разработчиков, мессенджер создан для коммуникации верующих и поможет им найти новых друзей среди единоверцев.

Кроме того, с помощью приложения пользователи смогут подписываться на официальные каналы церквей, читать их новости, а также обмениваться текстовыми сообщениями, фотографиями и видео. У верующих также появится возможность отправлять священникам просьбы о молитвенной помощи.

Представители церкви, в свою очередь надеются, что «Правжизнь Telegram» облегчит волонтерскую работу.