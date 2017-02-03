Смоленская область. Смоленские следователи объявили в розыск мужчину, который ударил лыжной палкой сельского чиновника. Как сообщает управление СКР по области, инцидент произошел 2 февраля этого года в кабинете главы администрации одного из сельских поселений Руднянского района.

Пришедший на прием 47-летний мужчина не нашел с представителем власти общего языка. В качестве последнего аргумента он ударил чиновника лыжной палкой по голове. Все это происходило в присутствии замглавы данной администрации.

Выплеснув недовольство, мужчина скрылся. В настоящее время его объявили в розыск.

Против смолянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).