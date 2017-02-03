Ижевск. Удмуртия. Директор гимназии имени Кузебая Герда в Ижевске не согласилась с обвинением в мошенничестве и присвоении 96 тыс. рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества Удмуртской Республики.

«Директор образовательного учреждения обвиняется в присвоении денежных средств, направленных в образовательное учреждение на благотворительность, начислении себе выплат стимулирующего характера, а также хищении средств бюджета Удмуртской Республики в виде заработной платы, полученной ее родственником в результате трудоустройства в возглавляемое ей учреждение», - отмечается в сообщении.

Сама женщина заявила, что не нарушала закон и не выходила за рамки своих полномочий.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая присвоила 96 тыс. рублей, перечисленные гимназии ОАО «Ижевский завод пластмасс», в качестве благотворительной помощи. Также правоохранители считают, что управляющая начисляла себе «ежемесячные доплаты», присвоив таким образом 73,5 тыс. бюджетных средств.

Кроме того, женщина фиктивно устроила на работу в гимназию инженером по технике безопасности своего сына, который не имел необходимой квалификации и образования. «Выплаченная» ему зарплата, которую присвоила директор, составила за весь период более 122 тыс. рублей. Уголовное дело в отношении директора образовательного учреждения передали в суд.