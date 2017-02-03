Киев. Украина. Авторы логотипа предстоящего песенного конкурса Евровидение-2017 рассказали почему выбрали именно такой символ. Концепт эмблемы был разработан агентствами Banda Agency и Republique, пишет Лента.

Креативщики взяли за основу намысто — национальное украинское женское украшение. По мнению авторов, бусины ожерелья скрывают в себе массу возможностей для интерпретации, которые находят отклик у разных аудиторий.

Слоганом киевского Евровидения стала фраза Celebrate diversity (можно перевести как «Празднуйте многообразие»).

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», символы Евровидения-2017 были официально представлены 30 января. Логотип стал интернет-мемом и породил множество фантазий на тему закрученных предметов – от креветки и стафилококка до косы Юлии Тимошенко.

Eurovision brand video

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