Ижевск. Удмуртия. Депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин встретился с жителями республики и обсудил с ними насущные проблемы в региональной приемной партии «Единая Россия». Мероприятие состоялось в пятницу, 3 февраля.

Большинство жителей Удмуртии, пришедших на встречу, волновали проблемы в социальной и культурной сферах жизни. Одна из них – внучатая племянница уроженца Удмуртии, советского государственного деятеля, народного комиссара социального обеспечения РСФСР Иосифа Наговицына, она предложила организовать 130-летний юбилей деятеля.

Проблемы театра и кино поднял актер Александр Блинов. У него появилась идея снять удмуртский фильм и поднять уровень качества постановок в местных театрах. Здесь депутат напомнил о новом партийном проекте «Театры малых городов», по которому театры Глазова и Сарапула в 2017 году получат 8 млн рублей. Еще одним посетителем стал организатор кинофестивалей в Ижевске Андрей Смирнов, которого волнует отсутствие поддержки его мероприятий.

Алексей Загребин взял все вопросы на контроль и договорился со всеми участниками встречи увидеться через месяц, после подробного ознакомления и погружения в каждую из поднятых проблем.

«Каждый приходит со совей болью, с проблемами, но, самое главное, с предложениями. Если есть диалог, а диалог у нас состоялся практически в 100% случаев, мы все равно находим пути движения к позитивному решению тех или иных жизненных ситуаций. Мы говорим на одном языке – это самый главный итог, мы друг друга понимаем», - сказал Загребин.

В целом, подводя итоги региональной недели, депутат высказался, что у него была масса встреч, которые всегда дают ему «обильную пищу для размышлений и практической работы». Одной из таких стала беседа с аграриями Удмуртии.

«То, о чем они говорили, а говорили они с болью, во многом было для меня новостью о ситуации, в которую нужно включаться, потому что в условиях развития нашей сегодняшней России, развитие аграрного производства является одним из приоритетов. И мы должны сделать все, чтобы в Удмуртии сельский житель ощущал себя человеком на своей земле, о котором государство думает и заботится», - добавил депутат.

Немаловажными были встречи в Воткинске, где обсуждалась экологическая проблематика города, развитие моногородов. Особое внимание Алексей Загребин заострил на прошедшем политическом совете партии.

«Важным событием этой недели стал политический совет всероссийской партии «Единая Россия», которые прошел не просто как рядовое мероприятие – это был открытый диалог о тех партийных проектах, которые были инициированы руководством и поддержаны на местах. Для меня, как представителя социальной сферы, гуманитарной сферы было очень важно, что важнейшими проектами стали поддержка театральных коллективов, развитие домов культуры в селах, развитие среды обитания – это наши парки и скверы», - подытожил депутат Госдумы России от Удмуртии Алексей Загребин.

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