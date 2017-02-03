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Февраль 2017
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Уголовное дело возбудили в отношении сотрудников Миндортранса Удмуртии

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Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю

Видеообзор самых важных новостей республики в традиционной рубрике от корреспондентов «Сусанина».

Пара строк: что произошло в Удмуртии за неделю
ЖКХ, ДТП, СМИ, Ижевск, авария, Удмуртия, аэропорт, деньги, финансы и деньги, Картина дня


16:54

Ижевск. Удмуртия. Рабочая неделя плавно подходит к своему завершению. С 30 января по 3 января в республике произошло много интересного, однако, корреспонденты информационного агентства «Сусанин» выделили, самые важные события, которые произошли в регионе за указанный период.

Пара строк #4: что произошло в Удмуртии за неделю

Двух чиновников Миндортранса Удмуртии заподозрили во взятке. В отношении них возбудили уголовные дела по статье 290 УК России.

Следователи не нашли уголовно наказуемых деяний в действиях инспектора ГИБДД, направившего оружие на водителя. Об этом сообщил глава региональной Госавтоинспекции.

2,5 млрд рублей могут потратить на реконструкцию аэропорта Ижевска. 1,5 млрд из этой суммы выделят из федерального бюджета.

Количество избирательных округов в Удмуртии сократят до 30. В Глазове, Воткинске и Сарапуле образуют по 2 округа, в Можге – 1, в Ижевске – 12.

За год количество ДТП в Удмуртии увеличилось на 44 процента. В авариях погибло 188 человек, почти 2,5 тыс. получили ранения.

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