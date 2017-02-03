Ижевск. Удмуртия. Одного из подозреваемых в получении взятки сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии взяли под стражу. Об этом ИА Сусанин рассказала руководитель объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики Наталья Нургаянова.

По её словам, решение об аресте вынес Индустриальный районный суд Ижевска.

«В отношении одного из сотрудников избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», - отметила Нургаянова.

Второго задержанного сотрудника отправили под домашний арест.

По словам Нургаянова, решен вопрос и по мере пресечения задержанного вместе с сотрудниками Миндортранса индивидуального предпринимателя. Его подозревают в посредничестве при получении взятки. Бизнесмена также отправили под домашний арест.

Напомним, двух сотрудников дорожного ведомства и индивидуального предпринимателя задержали накануне, 2 февраля, после обысков в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева. Позже стало известно, что в отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом») и части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).