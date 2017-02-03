Япония. Босса японской мафии арестовали после того, как он открыл офис рядом со школой. По делу о штаб-квартире бандитов проходят еще два члена группировки якудза, сообщает в пятницу радио Sputnik.

Всем фигурантам дела грозит до 1 года тюрьмы. Кроме того, им может быть назначен штраф около 5 тыс. долларов.

Как рассказал в эфире радио российский дипломат и японовед Александр Панов, численность якудза в стране доходит до 100 тыс. человек. «Они все переписаны в полицейских участках, все досконально знают, где они находятся. И есть некое соглашение между властью и этими якудзами: «вы – зло, которое существует в нашей стране, но справиться с ним мы как бы не можем», - отметил эксперт.

Якудза, по словам дипломата, играют в обществе регулирующую роль. Они контролируют проституцию, мелких уголовников, некоторую игорную деятельность. Полиция закрывает глаза на внутренние конфликты группировок, но следят, чтобы бандиты не приближались к местам общественного пользования, школам, культурным заведениям. Для якудза в Японии даже существуют отдельные бани, в обычные их не пускают.