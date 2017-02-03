Москва. Введение пограничной зоны между Россией и Белоруссией никак не повлияет на жизнь жителей двух стран. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля пишут Известия.

Предполагается, что контроль на границе будет осуществляться только в отношении граждан третьих государств. Нарушения международных договоров Москва в этом не видит.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», директор ФСБ Александр Бортников подписал указ об устройстве пограничных зон в Смоленской, Псковской, Брянской областях. Документ был опубликован после того, как в Белоруссии начал действовать безвизовый режим для жителей 80 стран.