Завьялово. Удмуртия. 12 лет лишения свободы получил осужденный в Удмуртии за то, что пырнул ножом сокамерника. Об этом сообщает пресс-служба Завьяловского районного суда.

Отбывая наказание в одном из исправительных учреждений подсудимый поссорился с другим осужденным и ударил его ножом в живот. От полученных ранений потерпевший умер.

Отметим, что ранее мужчину осудили в 2000 году за разбой и убийство из корыстных побуждений. Его приговорили к 20 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Суд назначил наказание в виде 11 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев. В совокупности с неотбытой частью наказания Верховный Суд Удмуртии назначил 12 лет с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.