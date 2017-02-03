Свердловская область. В Екатеринбурге провели эксперимент по предсказанию погоды с помощью животных. Свои прогнозы на предстоящую весну дали еж Пых и енот Дзен из местного зоопарка, сообщает Интерфакс.

Как рассказал начальник отдела по связям с общественностью зоосада Игорь Пермяков, ежу поставили на выбор две миски с табличками «ранняя весна» и «поздняя весна». Колючий выбрал второй вариант. После этого таблички поменяли и еж подошел к той, где была надпись о солнечной погоде.

Енотихе Дзен в чашке положили камешки. «Побольше интереса она проявила к камню, который обозначал, что будет поздняя весна. Потрогала его и опять принялась изучать все вокруг», - уточнил Пермяков.

После предсказания оба животных получили лакомства.

Напомним, что традиция определять дату наступления весны с помощью сурков уже два столетия существует в США и Канаде. Там для прогноза выделен специальный день, ставший своеобразным национальным культом.