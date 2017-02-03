США. Голливудская актриса Анджелина Джоли высказалась по поводу вступившего в силу антимирантского указа. Решение президента США Дональда Трампа до глубины души возмутило артистку, известную своими благотворительными миссиями в Африку.

Свое негодование Джоли выразила в письме, оказавшемся в распоряжении The New York Times, сообщает Glamurchik.tochka.net. Она пишет, что беженцы далеки от террористов и нуждаются в защите как жертвы войны.

Актриса отметила, что гордится историей своей страны, проникнутой идеей соблюдения прав всех людей, независимо от национальности и религии. «Решение не пускать беженцев в США и ограничить въезд жителям семи мусульманских стран вызвало шок у наших друзей по всему миру», - говорится в письме звезды.

Джоли также отметила, что понимает стремление властей обеспечить безопасность американцев. Тем не менее, считает она, во всем должен быть баланс.

Как ранее сообщало ИА «Сусанин», что Дональд Трамп подписал указ, ограничивающий въезд в США жителей 7 мусульманских стран — Сирии, Ирана, Ирака, Ливии, Йемена, Сомали и Судана. Американцы и представители других стран крайне возмутились таким решением, проведя акции протеста.

Напомним, что в жизни самой Джоли сейчас непростой период. Она пережила разрыв с актером Бредом Питтом. Вместе они воспитывали троих собственных и троих приемных детей, которые теперь не хотят жить с Анджелиной.