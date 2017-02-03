Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности инцидента, который предшествовал задержанию двух сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики. По данным пресс-службы регионального управления СК России, один из подозреваемых в получении взятки занимал должность начальника сектора организации и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

«Чиновник на систематической основе ежемесячно через посредников получал от предпринимателей, возглавляющих фирмы по оказанию услуг такси, взятки в виде денег за свое покровительство и попустительство по службе, ускоренную выдачу соответствующих разрешений на занятие данным видом коммерческой деятельности, а также за незаконное освобождение от административной ответственности», - отмечают следователи.

Мужчину задержали после очередной ежемесячной взятки в размере 12 тыс. рублей. Всего сотрудник и его подельники – индивидуальный предприниматель и заместитель начальника отдела контроля в области сохранности автомобильных дорог Миндортранса Удмуртии – получили 56 тыс. рублей.

Напомним, двух сотрудников дорожного ведомства и индивидуального предпринимателя задержали накануне, 2 февраля, после обысков в кабинете исполняющего обязанности главы ведомства Алексея Горбачева. Позже стало известно, что в отношении них возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом») и части 3 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Одного из подозреваемых по решению суда арестовали на 2 месяца, его коллега и задержанный с ними бизнесмен то же время проведут под домашним арестом.