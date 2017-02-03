Ижевск. Удмуртия. Коммунальщики завершили ремонт на месте порыва трубы по улице Сабурова в Ижевске. Накануне, в районе Автозавода затопило дворы и проезжую часть. Уровень воды на дороге был настолько высоким, что мешал проезду автобусов и автомобилей.

Удмуртия в минуту 03 февраля 2017

Подробности ареста:

Стали известны подробности инцидента, который предшествовал задержанию двух сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики. По данным пресс-службы регионального управления СК России, один из подозреваемых в получении взятки занимал должность начальника сектора организации и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси.

Смертельное ДТП:

Два человека погибли в аварии, которая произошла в Игринском районе Удмуртии. «Урал» врезался в отечественную легковушку. Сейчас выясняются причины и обстоятельства страшной аварии.

Полеты в Ижевск:

Полеты между Ижевском и Нижним Новгородом возобновят 7 февраля. Рейсы будет выполнять компания Dexter (дЭкстер). Перевозить пассажиров на маршрутах будет одномоторный турбовинтовой самолёт вместимостью 9 человек.

Сброс воды:

В феврале на четырех крупных водохранилищах Удмуртии начнут спускать воду. Предпаводковые мероприятия проведут в Ижевске, Воткинске, Камбарке и ПудЭме. Работы закончатся 1 апреля.

Долги населения:

74 тысяч рублей в среднем должен каждый житель Удмуртии банкам по кредитам. Об этом сообщил Удмуртстат. На начало декабря 2016 года общая задолженность населения республики составляла более 112 млрд рублей.