Глазов. Удмуртия. Специалисты производственной площадки «Глазов-Молоко» ОАО «МИЛКОМ» рассказали о технологии изготовления традиционного масла «Село Зеленое». Это продукт с наивысшей по принятой в России классификации жирностью - 82,5%. Чтобы достичь необходимого качества процесс контролируется на каждом этапе - начиная от приемки молока, заканчивая исследоаниями готового масла.
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Февраль 2017
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А тем временем:
Анатомия процесса: как изготавливается традиционное масло «Село Зеленое»
Специалисты производственной ОАО «МИЛКОМ» рассказали о технологии изготовления масла жирностью 82,5%.
12:21 04.02.2017
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