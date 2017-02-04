Санкт-Петербург. Фигуристка из Удмуртии, выступающая сейчас за Москву, Алина Загитова занимает первое место после короткой программы на первенстве России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания страны.

«Победительница юниорского финала гран-при, бронзовый призер чемпионата России Алина Загитова лидирует после короткой программы на первенстве России в Петербурге. Второе место занимает Станислава Константинова. Замыкает тройку Алиса Федичкина», - отмечается в сообщении.

Победительница юниорского финала гран-при, серебряный призер чемпионата России Алина Загитова лидирует после короткой программы на первенстве России в Петербурге. Второе место занимает Станислава Константинова. Замыкает тройку Алиса Федичкина. Первенство России. Санкт-Петербург. Девушки. Короткая программа. 1. Алина Загитова -- 74.46, 2. Станислава Константинова -- 70.25, 3. Алиса Федичкина -- 69.87

Алина Загитова по результатам выступления получила 74,46 балла. Константинова отстала от нее более чем на 4 балла, на 0,38 балла опередив Федичкину.