Москва. Известному актеру Станиславу Садальскому запретили въезд на Украину. Об этом артист написал в своем микроблоге в Твиттере.

«В страну, где идет борьба со своим народом, меня, украинца по матери, не пускают», - написал Садальский.

Станислав Садальский on Twitter

Актер также опубликовал копию обращения одесской общественной организации «Совет общественной безопасности» к Службе безопасности Украины. В документе называются причины запрета: проявление актером «антиукраинского настроя», а также его выступления в Крыму в прошлом году.