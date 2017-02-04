Вашингтон. США. Дочь американского лидера Дональда Трампа уговорила его не ущемлять права геев. Как пишут Известия, новый президент США намеревался отменить акт своего предшественника Барака Обамы о запрете дискриминации сексуальных меньшинств.

Однако Иванка Трамп вместе с мужем, Джаредом Кушнером, сумела переубедить Трампа возвращаться к прежним нормам.

Речь идет о черновике документа, который, возможно, Трамп и так не стал бы подписывать. Тем не менее, благодаря влиянию дочери и зятя, он пообещал уважать права геев и лесбиянок.

По данным СМИ, дочь главы государства, как и ее супруг, ранее не раз выражали солидарность с ЛГБТ-движением. Указ Обамы, который мог быть аннулирован Трампом, был принят в 2014 году.