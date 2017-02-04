Ижевск. Удмуртия. В субботу, 4 февраля, день рождения празднует депутат Госсовета Удмуртии и бизнесмен Андрей Осколков. Ему исполняется 53 года.
Напомним, недавно Осколков выступил с предложением провести административную реформу власти в Удмуртии. Она предполагает сокращение числа районов республики с 25 до 7 и объединение 5 городов в 4. По мнению экспертов, после этого расходы на содержание чиновников, а также районных и городских депутатов сократятся на 2 млрд рублей в год.
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О своем предложении Андрей Осколков рассказал в первом выпуске проекта «Кофемолка» в 2017 году.
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Также сегодня поздравления принимают:
- замруководителя администрации главы и правительства Удмуртской Республики Сергей Бурнышев;
- заместитель главы администрации Ярского района Ильшат Касимов;
- заместитель главы администрации Игринского района Ольга Соловьева.
Коллектив информационного агентства «Сусанин» поздравляет именинников и желает им всяческих успехов и удачи на жизненном пути.