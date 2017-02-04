Ростов-на-Дону. Рабочий погиб при строительстве футбольного стадиона «Ростов Арена». Как пишет Росбалт, спортивное сооружение возводят для проведения чемпионата мира в 2018 году.

Подсобный рабочий скончался после того, как на него упал металлический настил. Его коллеги вызвали «скорую помощь», однако врачи приехали только спустя 2 часа. Все это время 20-летний пострадавший пролежал без сознания. Когда мужчину привезли в больницу, он скончался.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу примут три города юга России — Волгоград, Ростов-на-Дону и Сочи.