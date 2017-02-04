Луганск. Украина. Глава народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Олег Анащенко погиб при теракте. Как сообщает Взгляд, неизвестные взорвали его автомобиль в Луганске.

«По предварительным данным, это был террористический акт», - цитирует издание слова представителей пресс-службы ведомства.

Взрыв произошел в субботу в 7:50 по местному времени на улице Краснознаменной в Луганске. В машине находились два человека, оба погибли. По предварительным данным, одним из них был Анащенко.

Способ подрыва машины уточняется.