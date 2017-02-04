Ижевск. Удмуртия. «Тотальный диктант-2017» пройдет в Ижевске 8 апреля. Об этом сообщается в группе ежегодной образовательной акции в соцсети ВКонтакте.

«Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что в 2016 году диктант прошел на 28 площадках. Свои знания проверили около 2 тыс. человек.