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Февраль 2017
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«Тотальный диктант-2017» пройдет в Ижевске 8 апреля

В прошлом году свои знания проверили около 2 тыс. человек.

«Тотальный диктант-2017» пройдет в Ижевске 8 апреля
Фото:Павел Шрамковский
образование, Ижевск, акция, Удмуртия, грамотность, тотальный диктант, студенты, школьники, университет


13:01 04.02.2017

Ижевск. Удмуртия. «Тотальный диктант-2017» пройдет в Ижевске 8 апреля. Об этом сообщается в группе ежегодной образовательной акции в соцсети ВКонтакте.

«Суть акции - добровольный бесплатный диктант для всех желающих, который проходит в один день по всему миру (с поправкой на часовые пояса). Каждый желающий может прийти, написать диктант и проверить уровень своей грамотности», - отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что в 2016 году диктант прошел на 28 площадках. Свои знания проверили около 2 тыс. человек.

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