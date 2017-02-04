Брезно-Осрблье. Словакия. Биатлонистка из Удмуртии Ульяна Кайшева заняла 4 место в гонке преследования этапе кубка IBU в с словацком Брезно-Осрблье. Спортсменка допустила один промах на огневых рубежах.

На финише Кайшева проиграла победительнице Дарье Виролайнен 35,9 секунды. Еще две россиянки Ирина Улсугина и Анна Никулина заняли 5 и 6 места соответственно. Светлана Миронова и Виктория Сливко расположились на 10 и 11 месте.

Напомним, днем ранее в Брезно-Осрблье Кайшева заняла 6 место в спринтерской гонке.