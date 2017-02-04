Ижевск. Удмуртия. Два легковых автомобиля столкнулись в центре Ижевска минувшей ночью. По данным сайта ГУ МЧС России по Удмуртской Республике, авария произошла около 00:46 возле дома №22 по улице Советской.

Сообщение о ДТП вызвало активное обсуждение в соцсетях. Как написал Виталий Ефремов в группе «ИГГС» в соцсети ВКонтакте, одна из машин двигалась по улице Коммунаров, вторая – предположительно, автомобиль доставки пиццы – ехала по улице Советской. Первая легковушка, в салоне которой находилось две девушки, начала поворот, когда вторая протаранила её.

От удара легковой автомобиль выехал на тротуар и врезался в стену здания.

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«Они медленно поворачивали, странно, что пацан и не остановился и не вырулил, пассажирку жалко, прямо в неё дал прямым ударом», - написал мужчина.

Он уточнил, что девушке понадобилась медицинская помощь.