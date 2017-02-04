Москва. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский намерен участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы примем участие, и, скорее всего, я буду кандидатом от ЛДПР на этих выборах. Это будет уже в шестой раз», - отметил Жириновский.

По его словам, выдвижение его кандидатуры будет уже рекордом в рамках Европы. Никто другой, по словам Жириновского, столько раз не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента.

"Если бы у нас были такие же условия, как в Америке, я бы победил, как Трамп", - заявил Жириновский.