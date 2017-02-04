Ижевск. Удмуртия. Шесть лет тюрьмы грозит бухгалтеру одного из садовых товариществ Удмуртии за присвоение 5 тыс рублей. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, женщина ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности.

Следствие выяснило, что в 2014 году рецидивистка занимала пост бухгалтера садового товарищества «Водитель». Используя свое служебное положение она присвоила деньги, которые один из членов товарищества внес в кассу.

«Свою вину в инкриминируемом преступлении экс-главный бухгалтер признала в полном объеме, причиненный материальный ущерб возместила», - отмечается в сообщении.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Вскоре женщине предстоит предстать перед судом.