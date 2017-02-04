Лондон. Великобритания. Британские ученые выяснили самое популярное время для занятий любовью. Как сообщает Svopi, исследователи опросили две тысячи местных пар.

Выяснилось, что самым популярным временем для занятия сексом является девять утра в воскресенье. При этом, большинство респондентов также отметили, что предпочитают интимную близость по пятницам, субботам и воскресеньям. Чаще всего, это им нравится делать это по утрам.

Реже все опрошенные занимались любовью в 21:00 во вторник.

Чаще всего пары предаются любовным утехам в субботу - до трех раз: в 10:30, 11:30 и 23:30. При этом алкогольные напитки перед занятием любовью принимают 22% опрошенных, а 60% не считают алкоголь важным компонентом для прелюдии.