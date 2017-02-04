Вена. Австрия. 22 выходцев из Чечни задержала полиция Вены. Как пишет Интерфакс, мужчин подозревают в причастности к террористической деятельности.

По другим данным, в отношении выходцев из Чечни начато расследование по статье «Враждебные по отношению к государству связи».

Задержание произошло накануне вечером на Дунайском острове. У подозреваемых были изъяты пистолет, автомат и боеприпасы.

На группу из примерно 30 мужчин, собравшихся на площади, обратили внимание прохожие и вызвали полицию. Приехавшим на место сотрудникам правоохранительных органов собравшиеся заявили, что просто гуляют, некоторые говорили, что возвращаются со свадьбы. Однако полицейские обнаружили в снегу пистолет, который явно попытался спрятать кто-то из участников «прогулки».

В ходе личного досмотра и обыска нескольких автомобилей подозреваемых был обнаружен автомат, а также большое количество боеприпасов.

Всего были задержаны 22 человека в возрасте от 25 до 50 лет. Все они, по данным австрийской полиции, являются выходцами из Чечни. Сегодня следователи должны были допросить подозреваемых.