Барселона. Испания. Известный голливудский актер Джордж Клуни впервые станет отцом. Слухи о беременности его супруги Амаль получили свое подтверждение, пишет 7days.

Чета Клуни прибыла в Барселону, чтобы отпраздновать 39-й день рождения Амаль. В аэропорту стало заметно, как округлился живот жены актера.

Кроме того, журналисты расспросили одну из соседок звездной пары. Джоан Фарнезе рассказала, что лично поинтересовалась у Джорджа, не ждут ли они ребенка.

«Тот в ответ лучезарно улыбнулся и кивнул!» - пишет издание.

Джордж Клуни и Амаль Аламуддин – адвокат Юлии Тимошенко и Джулиана Ассанджа – обручились в апреле 2014 года. Свадьба состоялась 27 сентября 2014 года.