Москва. Гора снега рухнула с крыши дома на улице Палехской в Москве на коляску с грудным ребенком. Как сообщает пресс-служба столичного управления СКР, инцидент произошел во время чистки кровли.

По факту случившегося уже возбудили дело по части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).

Двухмесячного ребенка доставили в больницу. В настоящее время он проходит обследование и получает помощь.

Следователи опрашивают очевидцев произошедшего, выясняют, кто чистил снег с крыши и кто в управляющей компании был ответственен за это.