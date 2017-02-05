Санкт-Петербург. Россия. Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова заняла первое место на первенстве России среди юниоров. Спортсменка набрала 216,82 балла за короткую и произвольную программы.

Подопечная Этери Тутберидзе, выступающая за Москву, захватила лидерство после короткого проката, набрав 74,46 балла. Во второй день соревнований Загитова также стала лучшей, получив за произвольную программу 142,36 балла.

Второе место по итогам соревнований заняла Станислава Константинова из Санкт-Петербурга (200.85 балла), «бронза» досталась Полине Цурской (200.08 балл) из Москвы.

Первенство России среди юниоров 2017 Дeвушки Произвольная программа Алина ЗАГИТОВА МОС