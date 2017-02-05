Саров. Россия. Хоккейный клуб «Ижсталь» одержал вторую победу подряд в заключительном выездном турне регулярного чемпионата Высшей хоккейной лиги. Встреча против «Сарова» завершилась со счетом 2:1 в пользу «сталеваров».

Первую шайбу клуба из столицы Удмуртии на 34-й секунде поединка забил Кирилл Свиязов. В конце игрового отрезка Григорий Мищенко счет сравнял.

Второй период прошел без заброшенных шайб, а в середине третьего отметился Кирилл Князев, подарив победу «Ижстали».

«Провели важный матч, стыковой я бы даже сказал. Идет серьезная борьба за выход в плей-офф. Мы тщательно готовились, разбирали соперника. Шансы были равны, просто нашей команде повезло чуть больше. Хорошо, что смогли взять три очка», приводит слова наставника «сталеваров» Сергея Душкина клубная пресс-служба.

После 45 игр в рамках регулярного чемпионата «Ижсталь» делит 15-17 места с «Динамо» их Санкт-Петербурга и «Рязанью», однако у соперников «сталеваров» имеется по одной игре в запасе.

Отметим, что в борьбу за кубок Братины вступят 16 лучше коллективов по итогам «регулярки».

ВХЛ. ХК САРОВ - ИЖСТАЛЬ 1:2 (04.02.17)