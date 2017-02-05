Украина-США. Дональд Трамп и Петр Порошенко провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Донбассе. Обе сторонывысказали обеспокоенность в связи с обострением ситуации в районе Авдеевки, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря украинского президента Святослава Цеголко.

«Стороны выразили глубокую обеспокоенность из-за эскалации напряженности и ухудшения гуманитарной ситуации, прежде всего, в районе Авдеевки. Они подчеркнули насущную необходимость установления режима полного прекращения огня», — сказано в сообщении Цеголко.

Позже Белый дом подтвердил, что переговоры по телефону действительно прошли и тема конфликта на востоке Украины руководители двух государств затрагивали.

«Мы будем работать с Украиной, Россией и другими заинтересованными сторонами, чтобы помочь достичь мира вдоль границы», - передает Reuters, с отсылкой к офису пресс-секретаря Белого дома.

Также украинская сторона сообщила, что пройдет подготовка к визиту Порошенко в США.