Ижевск. Удмуртия. Собственников квартир в доме на Воткинском шоссе в Ижевске могут проверить для выяснения того, как они выполняют требования по содержанию жилых помещений. Ранее комиссия выяснила, что деформированная в одной из квартир стена является имуществом ее собственников, сообщает пресс-служба муниципальных органов власти.

Комиссия с участием представителей республиканской Госжилинспекции, городского управления ЖКХ и районных чиновников выяснила, что воду из подвала к моменту проверки откачали, а сам подвал проветривался.

Группу компаний «Единая УК», которая обслуживает дом №126 по Воткинскому шоссе, начали проверять на предмет соблюдения обязанностей по договору управления. Инспекторы выяснят, как организация содержала помещения и ремонтировала конструкции дома.

Но возможна проверка и собственников квартиры. На них лежало бремя по содержанию злополучной перегородки. От ее каркаса отслоился лист ДВП и в результате осыпался наполнитель. По вызову жильцов на место выезжали сотрудники МЧС и «Скорой помощи».