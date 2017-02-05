Москва. Начальника пожарной части №19 в Москве избил топором его двоюродный брат. Инцидент произошел во время празднования дня рождения пострадавшего, сообщает Lenta.ru со ссылкой на ряд СМИ.

Изначально сообщалось, что происшествие произошло в здании части, однако позже РЕН ТВ, со ссылкой на пресс-службу МЧС по Москве рассказали, что это не так. Впрочем, сам факт избиения в ведомстве подтвердили.

Информацию о случившемся начали проверять сотрудники правоохранительных органов. Пострадавший госпитализирован.